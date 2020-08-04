Процедура подачи заявок на сезон-2020/21 украинской Премьер-лиги стартует 17 августа и завершится 20 августа, сообщил официальный сайт организации.

График подачи выглядит следующим образом:

17.08.2020 – команды, занявшие 1-3 места в Первой лиге;

18.08.2020 – Львов, Ворскла, Олимпик, Мариуполь;

19.08.2020 – Днепр-1, Колос, Александрия;

20.08.2020 – Десна, Заря, Динамо, Шахтер.

Первый тур Премьер-лиги должен стартовать 12 сентября, а перед тем в конце августа Шахтер и Динамо разыграют Суперкубок Украины в Киеве.