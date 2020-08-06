Украина

"Горняки" упрочнили свои позиции в числе лучших клубов Европы.

Шахтер в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы разгромил Вольфсбург (3:0). Это не только принесло "горнякам" путевку в четвертьфинал турнира, но и позволило подняться на 15-е место в клубной таблице коэффициентов УЕФА.

Дончане обошли при этом Рому, Наполи и Лион. Все эти команды продолжают борьбу в еврокубках: Рома в Лиге Европы сыграет с Севильей, Наполи в Лиге чемпионов сразится с Барселоной, а Лион – с Ювентусом.

Соперником Шахтера по четвертьфиналу Лиги Европы станет победитель пары Базель – Айнтрахт. В первой встрече швейцарцы выиграли на выезде 3:0.

Лидируют в таблице коэффициентов испанские клубы – Реал, Атлетико и Барселона.