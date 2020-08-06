Украина

Новичок "северян" рассказал о своих амбициях и отмел сравнения с Неймаром.

Михаил Мудрик не хочет сравнений с Неймаром и планирует получать игровую практику в новой команде.

"Буду играть под номером 14. Всегда в сборных, U-19, U-21 именно этот номер был мне ближе остальных.

В планах, наверное, как всегда: тяжело работать на тренировках и улучшать, в первую очередь, взаимодействие с партнерами, командную игру, улучшать себя в индивидуальных аспектах и играть, играть, играть.

Если кто-то меня называет звездой соцсетей и украинским Неймаром, то скажите им, что они ошибаются. Во-первых, я не звезда, а, во-вторых, знаю, что болельщики любят красивый футбол. Для этого, чтобы показывать качественный и результативный футбол, я и работаю", — сказал Мудрик клубной пресс-службе.

Напомним, что Мудрик лишь недавно дебютировал за Шахтер в УПЛ.