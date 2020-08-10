Украина

Голкипер дончан — о процессе подготовки к новому сезону.

Артем Кичак отметил, что новичкам команды нужно некоторое время на адаптацию и оценил готовность команды в 60-70%.

"Многое еще не получается. Есть новые ребята, им требуется время, чтобы вникнуть в структуру нашей игры. Остается две недели до начала чемпионата, думаю, мы успеем сыграться.

Сейчас мы готовы процентов на 60 — 70. Нужно сделать акцент на том, чтобы не терять мяч в простых ситуациях, поработать над контролем", — приводит слов Кичака официальный сайт дончан.

Напомним, что Олимпик работает над поиском усиления, а также планирует вновь подписать контракт с Ксензом.