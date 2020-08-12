Украина 12 августа 2020, 21:35 Гармаш посетил товарищеский матч Динамо против Десны Полузащитник киевлян наблюдал за игрой с трибун. Денис Гармаш, фото Динамо 12 августа 2020, 21:35 Денис Гармаш посетил контрольный поединок Динамо против Десны. Полузащитник сидел на трибуне вместе с Беньямином Вербичем, который восстанавливается после травмы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Беньямін Вербич та Денис Гармаш на матчі #ДинамоДесна Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) 11 Авг 2020 в 12:01 PDT Денис Гармаш в прошлом сезоне, вторую половину которого провел в Ризеспоре, отыграл 36 матчей, в которых отметился четырьмя голами результативной передачей. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Десна. Люди Денис Гармаш Команды Десна Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте