Украина

Полузащитник киевлян наблюдал за игрой с трибун.

Денис Гармаш посетил контрольный поединок Динамо против Десны. Полузащитник сидел на трибуне вместе с Беньямином Вербичем, который восстанавливается после травмы.

Денис Гармаш в прошлом сезоне, вторую половину которого провел в Ризеспоре, отыграл 36 матчей, в которых отметился четырьмя голами результативной передачей.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Десна.