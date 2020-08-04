Англия

Football.ua подводит итоги выступления 30-летнего футболиста в сезоне-2019/20 за Вест Хэм.

Для Вест Хэма сезон-2019/20 официально завершен – клуб не участвует в еврокубках, поэтому коллектив Дэвида Мойеса может отдохнуть и готовиться к следующему сезону. Реалии таковы, что лишь за несколько туров до конца чемпионата "молотобойцы" обеспечили себе сохранение прописки в АПЛ, а так давление на футболистов и тренерский штаб держалось очень долго.

В сентябре 2019 года Андрей Ярмоленко сказал следующее: "Просто хочу сказать спасибо нашим фанатам. Прекрасная атмосфера, и теперь нам надо продолжать работать каждый день. У нас достаточно игроков в обойме. Мы должны финишировать в ТОП-6". К сожалению, 30-летний футболист погорячился с высказыванием. Действительно, состав у лондонской команды очень хороший, есть сильные исполнители для выхода на замену или под ротацию, но вот о борьбе за еврокубки говорить не приходится – уж больно сильны конкуренты. В какой форме не был бы Арсенал, но даже "канониры" финишировали восьмыми. Что и говорить о Вест Хэме.

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Нужно помнить, что старт сезона-2019/20 был сложным для Ярмоленко. Дело в том, что он получил серьезную травму в сезоне-2018/19, в результате чего не играл с конца октября 2018. Практически год отсутствия – любому игроку было бы сложно вернуться, а возрастному, который большую часть карьеры провел в УПЛ, тем более.

По данным Transfermarkt можно отчетливо видеть, как сильно становится подверженным к травмам с возрастом Андрей. Возможно, в завершившемся сезоне Ярмоленко пропустил бы больше 66 дней, ведь в марте АПЛ ушла на карантин, а был ли он в тот момент травмирован – неизвестно.

Забегая наперед следует отметить, что травмы – это главная проблема сейчас в карьере Ярмоленко, с чем он, к сожалению, регулярно сталкивается. За два сезона в составе "молотобойцев" Ярмоленко провел 32 игры в АПЛ, при этом, 17 из них – выходя на замену.

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Входил в сезон Ярмоленко после травмы, поэтому неудивительно, что Мануэль Пеллегрини давал ему время "втянуться" в игровой процесс. Уже в четвертом туре украинец забил свой первый гол после травмы – в ворота Норвича, а в шестом туре поразил ворота Де Хеа, предварительно легко обыграв самого дорогого защитника в истории футбола Гарри Магуайра. В этом поединке он стал игроком матча, а также получил высокий балл от WhoScored – 8. И голевая серия продлилась – в следующем туре украинец помог уйти от поражения против Борнмута (2:2). И на этом все. Следующий гол от Ярмоленко мы смогли увидеть лишь спустя 10 месяцев – в ворота Челси.

У Вест Хэма начался серьезный спад, в результате чего Мануэль Пеллегрини ушел, а на его место пришел Дэвид Мойес. Можно было предположить, что 57-летний специалист не доверяет украинцу, однако позднее выяснилось, что у Ярмоленко новая травма, в результате которой он пропустил 66 дней, а если бы не пауза, связанная с пандемией коронавируса – возможно пропустил бы еще больше.

Как можно оценить выступления экс-игрока киевского Динамо в завершившемся сезоне? Портал WhoScored дает оценку 6,51. Ярмоленко отыграл 990 минут, забил 5 голов и отличится 1 результативной передачей. 10 игр он начал с основы, а еще 13 – выходя со скамейки для запасных. Он в среднем забивает каждые 198 минут, находясь на поле. Если учитывать статистику, а также посмотреть на уровень Вест Хэма – команды, которая боролась за выживание, – это очень неплохие цифры. И они были бы лучше, если бы не одно "но" – травмы. С этим, к сожалению, мало что можно поделать.

Что дальше?

Андрею Ярмоленко нужно провести переговоры с главным тренером и руководством клуба, понять, рассчитывают ли на него в дальнейшем, а уже оттуда отталкиваться. Когда он здоров, он полезен для клуба. 30-летнего игрока нельзя назвать лидером, он не способен протащить мяч и вывести партнера один на один с голкипером через шикарный пас, но у украинца хороший "финишинг".

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Все знают, что Ярмоленко будет уходить с ударом под левую ногу, но остановить его не всегда в состоянии даже такие исполнители, как Гарри Магуайр и Антонио Рюдигер. Украинец полезен для Вест Хэма и, несмотря на низкую скорость, вполне пригодится клубу. Но у руководства и тренерского штаба может быть свое мнение.

Менять клуб?

Если на него не рассчитывают, то вполне возможно. По слухам, у Ярмоленко высокая зарплата в Вест Хэме, поэтому руководство может захотеть разгрузить зарплатную ведомость, в особенности, когда ситуация с коронавирусом затронула финансовую стабильность.

Другое дело, что Ярмоленко особо никому и не нужен будет: разве что турецкие клубы проявят интерес, либо же назад в Украину – в Динамо. Но есть стойкое ощущение, что своего последнего слова Андрей в Англии еще не сказал. Если Ярмоленко будет хотя бы не так часто травмироваться, то окажется более чем полезным игроком для "молотобойцев".

Итог: к сожалению, следует констатировать, что травмы не дают Ярмоленко проявить себя в полной мере. Рассчитывать, что в 31 год они пройдут "сами собой", вряд ли стоит. Но определенный уровень мастерства у украинца есть. И он точно не помешает Вест Хэму в новом сезоне. Через игровой спад и смену тренера прошли все, а вдобавок – украинец пропустил чуть более двух месяцев из-за повреждения. Ключевую роль еще может сыграть продление пяти замен на сезон-2020/21. В таком случае Вест Хэм получит отличную опцию, а на лавке будет сильный исполнитель. Увы, рассчитывать на основу с такой травматичностью, вероятно, не следует – организм будет давать сбои с темпом АПЛ.

Все голы Ярмоленко в сезоне-2019/20 за Вест Хэм

Вест Хэм — Норвич 2:0 (гол Ярмоленко с 3:20 минуты):

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 2:0 (гол Ярмоленко с 1:47 минуты):

Борнмут — Вест Хэм 2:2 (гол Ярмоленко с 0:40 секунды):

Вест Хэм — Челси 3:2 (гол Ярмоленко с 1:47 минуты):

Вест Хэм — Астон Вилла 1:1 (гол Ярмоленко с 1:50 минуты):