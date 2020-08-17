Украина

Функционер рассказал о планах чемпиона Украины относительно домашней арены.

Шахтер собирается заключить долгосрочный контракт с НСК Олимпийский. Генеральный директор дончан Сергей Палкин считает, что такой вариант устроит всех.

"Шахтер уже несколько месяцев играет на НСК Олимпийский. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и Динамо, и НСК Олимпийский" только выиграют", — приводит слова Палкина Интерфакс-Украина.

"Горняки" уже имеют договоренность о том, чтобы сделать на стадионе совместными усилиями газон европейского уровня.

"Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число".

Напомним, что на еще одном киевском стадионе, Динамо им. Лобановского, в следующем сезоне будет выступать другая донецкая команда — Олимпик.