Болельщики Динамо прорвались на стадион во время матча против Олимпика. Это был первый официальный поединок Мирчи Луческу после того, как он возглавил команду.

Ультрас "бело-синих" зажгли файера и скандировали против Игоря Суркиса и румынского специалиста. Поле едва полностью не заволокло дымом, но затем их сопроводили со стадиона.

Отметим, что под руководством 75-летнего румына Динамо добыло победу в дебютном матче сезона-2020/21 в УПЛ.