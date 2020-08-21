Однако позже поклонников киевской команды вывели со стадиона.
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21 августа 2020, 19:58
Болельщики Динамо прорвались на стадион во время матча против Олимпика. Это был первый официальный поединок Мирчи Луческу после того, как он возглавил команду.
Ультрас "бело-синих" зажгли файера и скандировали против Игоря Суркиса и румынского специалиста. Поле едва полностью не заволокло дымом, но затем их сопроводили со стадиона.
Отметим, что под руководством 75-летнего румына Динамо добыло победу в дебютном матче сезона-2020/21 в УПЛ.