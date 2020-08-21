Украина

Однако позже поклонников киевской команды вывели со стадиона.

Болельщики Динамо прорвались на стадион во время матча против Олимпика. Это был первый официальный поединок Мирчи Луческу после того, как он возглавил команду.

Ультрас "бело-синих" зажгли файера и скандировали против Игоря Суркиса и румынского специалиста. Поле едва полностью не заволокло дымом, но затем их сопроводили со стадиона.

Отметим, что под руководством 75-летнего румына Динамо добыло победу в дебютном матче сезона-2020/21 в УПЛ.