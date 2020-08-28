Украина

Опытный голкипер продолжит карьеру в Премьер-лиге.

ПФК Львов заключил годичный контракт с вратарем Сергеем Литовченко, сообщил официальный сайт клуба.

Сергей присоединился ко Львову в качестве свободного агента после окончания контракта с Волынью. На уровне Премьер-лиги 32-летний вратарь выступал за Черноморец и Олимпик.

Ранее львовяне заключили контракт с хорватским защитником Максом Челичем, эстонским хавбеком Микелем Айнсалу, а также защитником сборной Люксембурга Энесом Махмутовичем.

В первом туре Премьер-лиги ПФК Львов не смог сыграть против Миная, поскольку в клубе обнаружили коронавирус.