Украина

Украинский центрбек восстановился после повреждения.

Центральный защитник Динамо Артем Шабанов завершил восстановление после повреждения уха и приступил к тренировкам в общей группе.

"Спасибо, уже все в порядке. На протяжении трех дней до матча с Шахтером я уже тренировался в общей группе – провел пару занятий. Сегодня все футболисты, которые были травмированы, собираются на базе и начинаем тренироваться. Приступаем к работе на два дня раньше остальных, чтобы быстрее привести себя в форму".

"Что касается самочувствия, все нормально, меня ничего не беспокоит, так что буду тренироваться наравне со всеми, получать общую нагрузку и готовиться к следующим матчам чемпионата", — приводит слова Шабанова официальный сайт Динамо.

Напомним, что в первом туре украинской Премьер-лиги-2020/21 Динамо разгромило Олимпик со счетом 4:1. Кроме того, в матче за Суперкубок Украины подопечные Мирчи Луческу оказались сильнее донецкого Шахтера (3:1).