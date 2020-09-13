Украина

Football.ua представляет анонс матча второго тура чемпионата Украины.

Во втором туре чемпионата Украины Минай примет Александрию в дебютном для себя матче Премьер-лиги.

Минай — Александрия

Воскресенье, 13 сентября, 14:00. Ужгород, стадион Авангард. Арбитр — Николай Балакин (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Согласно календаря, старт новичка УПЛ в украинской элите должен был быть не столь экстремальным, однако из-за вспышки коронавируса в ФК Львов матч не состоялся. Зато теперь Минаю предстоит настоящая проверка на прочность.

Что сможет противопоставить гостям Минай, точно сказать непросто. Команда в межсезонье постаралась усилить свой состав, и наверняка в матче против Александрии состоится дебют некоторых новичков.

Единственное, что можно утверждать с уверенностю, это то, что закарпатцы сделают все, чтобы порадовать своих болельщиков достойным дебютом в элитном дивизионе.

Стадион Авангард разрешено заполнить на 25% от его номинальной вместимости, так что без поддержки команда Василия Кобина точно не останется.

Александрия давно заслужила репутацию непростого соперника даже для признанных лидеров, регулярно выступает в Лиге Европы. Неудача в плей-офф, которая на сей раз оставила гостей вне Европы, должна еще более подстегнуть команду Владимира Шарана.

О серьезности своих намерений на сезон-2020/21 Александрия заявила в первом туре, не оставив камня на камне от Мариуполя. Правда, во время международной паузы нынешний экзаменатор дебютанта УПЛ потерпел разгромное поражение от Зари в контрольном матче. Впрочем, слишком строго судить результаты в спаррингах, где каждый решает свои задачи, не стоит.

Помимо травмированного Глеба Бухала, Александрия готовилась к выезду в Закарпатье в полном составе. К команде присоединились вернувшиеся из молодежной сборной Украины Олег Билык и Владислав Бабогло, а также выступавший за Латвию в Лиге наций Каспарс Дубра.

Интересные факты

- Минай дебютирует в украинской Премьер-лиге.

- Команды ни разу не встречались между собой.

- Забивная серия Александрии в УПЛ составляет 18 матчей (36 голов).

- Пропускная серия Александрии в чемпионате составляет 10 матчей (25 голов).

Ориентировочные составы: