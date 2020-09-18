Украина

Полтавчане подписали новые соглашения с тремя футболистами.

Ворскла объявила о заключении новых контрактов с Дмитрием Резником, Русланом Степанюком и Игорем Пердутой.

"Соглашение продолжительностью четыре года будет действовать для воспитанника клуба, одного из сильнейших в своем амплуа — вратаря Дмитрия Резника.

Старожил и один из лидеров команды Игорь Пердута продолжит защищать цвета клуба, который для него уже давно стал родным, в последующие три года, а Руслан Степанюк поставил свою подпись от двухлетним контрактом", — гласит заявление на официальном сайте.

Напомним, что ранее полтавчане продлили соглашение с Александром Скляром.