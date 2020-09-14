Украина

На матче третьего тура чемпионата Украины в Александрии трибуны будут заполнены на 25%.

Александрия получит поддержку трибун на поединке третьего тура УПЛ против Ворсклы — сообщил официальный сайт хозяев.

Правда, при этом стадион Ника будет заполнен лишь на четверть, все болельщики должны быть в масках, пройти температурный контроль на входе и не посещать туалеты.

Кировоградская область, как и Полтавская, из которой прибудет соперник Александрии, находится в зеленой зоне карантина, где ограничения минимальные. В отличие от того же Киева (оранжевая зона), где с 14 сентября матчи со зрителями запрещены, а на играх будет присутствовать не более 220 человек, которые составят членов обоих команд и обслуживающий персонал.

Поединок между Александрией, обыгравшей Мариуполь, но уступившей Минаю и Ворсклой, единолично лидирующей в турнирной таблице после двух побед с общим счетом 7:2, состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 14:00