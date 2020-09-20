Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Шахтер в рамках третьего тура чемпионата Украины отправится в гости к Заре.

Заря — Шахтер

Воскресенье, 20 сентября, 17:00. Стадион Славутич-Арена, Запорожье. Виталий Романов — главный арбитр встречи. Телетрансляция на канале Униан.

В центральном поединке идущего тура Шахтер вернется к официальным матчам после длительного перерыва. Сперва подопечные Луиша Каштру, как и все остальные, ждали окончания поединков национальных сборных, а затем пропускали второй тур УПЛ из-за зараженных коронавирусом в составе Руха.

Шахтер подходит к поединку с максимальным возможным результатом — тремя очками после одной игры. "Горняки", нет сомнений, попытаются воспользоваться осечкой Динамо в игре с Десной. Футболисты Шахтера будут голодны и постараются показать себя во всей красе, ведь уже сравнительно скоро начнется Лига чемпионов, где хочет играть каждый из подопечных Каштру.

Заря же не обременена Лигой чемпионов, но луганчан ждут выступления в Лиге Европы, однако особого оптимизма нет. Подопечные Виктора Скрипника провалили начало сезона, проиграв сперва Десне со счетом 1:3, а затем и минимально уступили Мариуполю. Нужно срочно набирать очки, чтобы не выпасть из борьбы за третье место еще в начале сезона, но соперник самый сложный из тех, что мог быть.

В двух последних поединках Заря смогла удивить "горняков", обыграв их и один матч сведя к ничьей. Последние встречи команд ярко показывали проблемы Шахтера при выходе в атаку посредством коротких передач, но и луганчанам стоит отдать должное — не каждая команда может доставить такие неудобства чемпиону Украины.

Интересные факты:

Безголевая серия Шахтера в ворота Зари продолжается в УПЛ 186 минут.



570-й матч Зари в Чемпионатах.



430-й гостевой матч Шахтера в чемпионатах, в котором "горняки" могут потерпеть 80-е поражение.



Шахтер может забить 800-й гол в УПЛ на полях соперников (еще 3 мяча).



Шахтер не проигрывает в УПЛ 10 матчей подряд: + 8 = 2.



Луганский клуб обходится без побед в Чемпионатах 4 матча подряд: ничья и 3 поражения.



85-й гол в УПЛ может забить Александр Гладкий (Заря), 65-й — Марлос, 40-й — Евгений Коноплянка, 20-й — Виктор Коваленко, 15-й — Сергей Болбат (все — Шахтер), Владислав Кочергин (Заря).