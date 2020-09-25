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В новом выпуске Николай Балецкий с представителями ISPORT.ua обсудили поединки Динамо, Десны и Колоса в еврокубках.

Динамо, Десна и Колос провели свои поединки в рамках еврокубков. Киевский клуб добыл гостевую победу над Гентом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а вот два других украинских клуба не могут похвастаться подобным результатом.

Десна и Колос потерпели поражения от Вольфсбурга и Риеки соответственно, из-за чего участие в Лиге Европы для них завершилось на стадии третьего квалификационного раунда.

Главный редактор Football.ua Николай Балецкий в новом подкасте обсудил вместе с Сергеем Горбаченко и Василием Войтюком минувшие поединки украинских клубов в еврокубках.