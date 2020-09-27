Украина

Football.ua представляет анонс матча 4-го тура чемпионата Украины.

В противостоянии Десны, которая еще не проигрывала в чемпионате, и Руха, не испытавшего радости побед в УПЛ, немалую роль должен сыграть психологический настрой команд.

Десна — Рух

Воскресенье, 27 сентября, 19:30. Чернигов, стадион им.Гагарина. Арбитр — Денис Шурман (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Если бы не события средины уходящей недели, то явным фаворитом противостояния считалась бы Десна, занявшая в прошлом чемпионате четвертое место и впервые в истории клуба пробившаяся в еврокубки. Но именно с еврокубками и связан тот факт, что с фаворитом матча возникли сомнения.

В четверг Десна уступила в Германии Вольфсбургу и выбыла из Лиги Европы, то есть к встрече с Рухом черниговчане подойдут не в самом лучшем настроении, да еще и уставшие физически (играть придется через два дня на третий).

В этом контексте положение Руха, также игравшего официальный матч посреди недели, предпочтительнее. Во-первых, это было в среду, то есть у команды на день отдыха больше. Во-вторых, "желто-черные" в среду в перенесенном матче второго тура шокировали чемпиона, сыграв вничью с Шахтером, так что настроение — что надо!

Главная проблема нынешней Десны — забитые мячи (скорее, их почти полное отсутствие), что демонстрируют последние матчи команды. Десна забила в нынешнем чемпионате столько же, сколько и Рух, но, правда, пропустила в четыре раза меньше.

Отметим, что 30 сентября Десна снова будет принимать Рух — на сей раз в 1/16 Кубка Украины.

Интересные факты

- Команды дважды встречались между собой в Первой лиге и обменялись домашними победами: в Чернигове — 3:0, в Винниках — 2:1.

- В матчах УПЛ (3) Рух неизменно и забивает, и пропускает.

- Десна пропускает в шести домашних матчах чемпионата подряд.

- Десна забивает в восьми подряд домашних матчах УПЛ.

Ориентировочные составы