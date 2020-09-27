Украина

"Горняки" окончательно переехали в Киев.

Шахтер решил переехать из Харькова и все домашние матчи проводить в Киеве на НСК Олимпийский. Об этом рассказал директор департамента по эксплуатации Шахтер-Сервис Вадим Гунько.

"Не совсем будет корректно говорить, что Шахтер переезжает в Киев, потому что команда тренируется здесь с 2014 года. Здесь располагается наша тренировочная база. Правильно будет сказать, что «Шахтер» поменял дислокацию домашнего стадиона.

Мы заключили контракт с НСК Олимпийский на три года. Буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история закончена. Это был важный период для нашего клуба. Мы бесконечно благодарны Харькову, стадиону и всем, кто был причастен к тем матчам.

В Киев мы перевезли много оборудования, 8 огромных фур. Прежде всего, это оборудование по уходу за газоном. Это то, на чем мы планируем сконцентрироваться. Но также есть оборудование, связанное с комфортном и безопасностью зрителей", – рассказал Гунько комментарии пресс-службе Шахтера.

Ранее Гунько заявлял, что выразил недовольство качеством газона на НСК Олимпийский.