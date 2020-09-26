Украина

Вадим Гунько недоволен качеством газона на НСК Олимпийский.

Директор департамента по эксплуатации ООО Шахтер-Сервис Вадим Гунько оценил качество газона НСК Олимпийский и перспективы проведения матчей со зрителями.

"Состояние газона удовлетворительное, но оно не дотягивает до уровня ОСК Металлист, – сказал Гунько в программе Шахтер NEWS. – Огромный минус в том, что это газон без системы усиления, а реновация не проводилась с 2011-2012 годов. Это сказывается на качественных характеристиках".

"С понедельника Киев переходит в "желтую зону карантина", поэтому на футбольных матчах смогут присутствовать болельщики. В ограниченном количестве и с выполнением требований: дистанция 1,5 метра, маски, дезинфекция рук и так далее. Однако поединок против Олимпика в воскресенье пройдет без зрителей".

Матч четвертого тура чемпионата Украины Шахтер — Олимпик запланирован на воскресенье, 27 сентября. Начало в 17:00.

Ближайший домашний матч Шахтера в чемпионате Украины после перевода Киева в «желтую зону» запланирован на 17 октября — против ФК Львов.