Украина

Главный тренер днепрян дал комментарий после игры с Горняком-Спорт.

Днепр-1 в напряженном противостоянии одолел Горняк-Спорт и вышел в 1/8 финала Кубка Украины. Игор Йовичевич остался недоволен игрой своей команды во втором тайме.

"Это важная победа для нас с психологической точки зрения. Кубковые матчи всегда неожиданные, и бывает, что лучшие клубы их проигрывают. Это первая победа за время, что я здесь, и думаю, это только начало. В первом тайме мы здорово играли, а во втором несколько потеряли структуру. В дополнительное время команда показала и характер, и умение. А то, что не имеем права делать против любого соперника — это дарить голы. Это недопустимо. После победы я очень счастлив. Победу хочу подарить Алексею Чичикову. Мы сочувствуем его потере отца, и команда хотела подарить ему победу сегодня.

Что чувствовал, когда соперник бил пенальти в конце матча? Надо верить до конца. Для того и существует вратарь. Он показал сегодня прочность, менталитет и умения, прочитал и получил дополнительное время для нас и возможность выиграть матч. Так, было напряжение. Помню, что в загребском Динамо 4 или 5 раз были пенальти, и мы выигрывали у больших клубов. Поэтому, должен быть спокойным, верить в то, что делаешь, и чтобы ребята росли благодаря победе", — приводит слова Йовичевича официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступны результаты всех матчей третьего раунда Кубка Украины.