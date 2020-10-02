Украина

Игнатенко и Пихаленок текущий сезон проведут в днепровской команде.

СК Днепр-1 на своем официальном сайт объявил о подписании двух игроков донецкого Шахтера, а именно полузащитников Даниила Игнатенко и Александра Пихаленка.

Оба футболиста будут защищать цвета днепровской команды на правах арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.

Игнатенко будет выступать под 97-м номером, тогда как Пихаленок — под 76-м номером.

Напомним, в сентябре этого года Дмитрий Михайленко ушел с поста главного тренера Днепра-1, а его сменщиком на этой должности стал хорватский специалист Игор Йовичевич.