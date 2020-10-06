Украина

Игрок прокомментировал дебютный вызов в национальную команду.

Защитник ЛАСКа Евгений Чеберко поделился впечатлениями после вызова в сборную Украины на ближайшие матчи.

"О вызове в сборную узнал, когда меня начали поздравлять. У меня была тренировка, в инстаграме начали поздравлять. Я был рад, но было неожиданно.

Конечно, небольшое волнение есть, но атмосфера в команде хорошая. Еще время есть до матча, но, если бы я уже выходил на поле, то переживал бы. Думаю, когда бы вышел на поле и сделал первый пас, волнение пропало бы", – рассказал Чеберко в комментарии пресс-службе УАФ.

Матч Франция – Украина пройдет 7 октября на Стад де Франс и начнется в 22:10 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку перед спаррингом с Францией.