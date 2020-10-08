Левый защитник "горняков" получил признание фанатов.
фото Шахтер
08 октября 2020, 23:05
Виктор Корниенко стал лучшим игроком Шахтера по итогам минувшего месяца по версии болельщиков, сообщает официальный сайт "горняков".
Левый защитник набрал 42% голосов (4491 болельщик). На втором месте расположился Тайсон, а третьим оказался Виктор Коваленко.
В сентябре Виктор Корниенко дебютировал в Шахтере и записал на свой счет две голевых передачи в трех поединках.
Напомним, ранее защитник выразил желание выиграть с Шахтером чемпионат Украины и Лигу чемпионов.