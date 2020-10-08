Лига наций
08 октября 2020, 12:20
Франция — Украина: так ли все плохо и стоит ли вызывать игроков Шахтера в сборную?
Николай Балецкий, Василий Войтюк и Сергей Горбаченко — о вчерашних 1:7 от чемпионов мира.
Франция - Украина, фото УАФ
08 октября 2020, 12:20
Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории, уступив в товарищеском матче французам со счетом 1:7. Из-за коронавируса в команде не было никого из футболистов Шахтера, а всего Андрей Шевченко не мог рассчитывать на 14 человек.
О том, все ли так плохо и что делать дальше – в новом подкасте от Football.ua.
Следующий матч сборная Украины проведет в Киеве 10 октября против сборной Германии.