Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеской игры.
фото ФК Рух
10 октября 2020, 22:18
В спарринге Руха и Вереса сильнее оказался коллектив Премьер-лиги. На дубль Даниила Кондракова команда из Ровно ответила только точным ударом Сергийчука – 2:1 в пользу Руха.
Рух – Верес 2:1
Голы: Кондраков, 8, 13 – Сергийчук, 56.
Рух: Бандура, Гагун (ИНП, 46), Стаменкович, Белый, Глиха, Мартынюк, Брикнер, Русин, Климчук, Бойчук, Кондраков.
Верес: Бабийчук, Солдат, Гук, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Сохибов (ИНП), Соломка, Тимофеенко, Дахновский, Яременко.
Верес (2-й тайм): Ющишин, Солдат, Махнев, Мирошник, Данилюк, Пасич, Полюлях, Петько, Хоцяновский, Гегедош, Сергийчук.