Украина

Специалист обошел в этом показателе Михаила Фоменко.

В рамках поединка Лиги наций сборная Украины в родных стенах сумела добыть минимальную победу у Испании (1:0).

Кроме того, главный тренер команды Андрей Шевченко сумел достичь личного рекорда, выйдя на второе место по количеству поединков во главе национальной сборной.

Специалист провел во главе команды 38 поединков, опередив Михаила Фоменко (37 матчей). На первом месте остается Олег Блохин с показателем в 64 игры.

Ранее Шевченко дал свой комментарий, в котором поделился эмоциями после победы над испанцами.