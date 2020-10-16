Украина

Форвард подписал годичное соглашение с клубом.

Нападающий Дмитрий Коркишко вернулся в Днепр-1, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Форвард покинул Днепр-1 по окончании сезона, но теперь решил вернуться в состав днепрян. Его новое соглашение с днепрянами рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 25 поединков в футболке "желто-черных", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 продлил контракт с полузащитником Егором Ярмолюком.