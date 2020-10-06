Украина

Днепряне продлили сотрудничество с хавбеком.

Полузащитник Егор Ярмолюк продлил соглашение с Днепром-1, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Юный хавбек поставил подпись под трехлетним контрактом с днепрянами.

Ярмолюк является воспитанником Днепра-1 и дебютировал в первой команде в июле этого года в возрасте 16 лет и 140 дней, став самым молодым игроком в истории УПЛ.

В новом сезоне атакующий полузащитник провел один поединок в футболке "желто-черных".

Ранее сообщалось, что Днепр-1 арендовал у Шахтера полузащитников Даниила Игнатенко и Александра Пихаленка.