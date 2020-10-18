Украина

В целом главный тренер Руха считает поражение от киевлян закономерным результатом.

Рух в шестом туре чемпионата Украины проиграл дома Динамо (0:2). Голы забивали Карлос Де Пена и Жерсон Родригес.

"В первом тайме мы действовали организованно в защите. У Динамо до перерыва была одна более-менее серьезная атака, после которой мы и пропустили гол", — цитирует Ивана Федика официальный сайт Руха.

"Поэтому после перерыва мы были вынуждены идти вперед и открываться. Отмечу, что соперник создал много моментов у наших ворот, а нам ответить не удалось. Мы уступили. В целом, счет матча закономерен".

В следующем туре чемпионата Рух отправится в гости к Заре. На данный момент он занимает предпоследнее место в таблице, набрав лишь два очка в стартовых шести поединках.