Украина 19 октября 2020, 21:14 Йовичевич — лучший тренер шестого тура УПЛ Наставник Днепра стал лучшим по итогам минувшего тура. 19 октября 2020, 21:14 В рамках шестого тура чемпионата Украины Днепр-1 на своем поле обыграл Десну со счетом 2:0. По итогам тура лучшим тренером стал как раз представитель Днепра-1 Игор Йовичевич. Он получил 4,6 балла из 5 возможных от Всеукраинского объединения тренеров по футболу. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Эта победа стала первой для Йовичевича с новой командой. Отметим, лучшим игроком шестого тура УПЛ стал полузащитник Шахтера Виктор Коваленко. Люди Игор Йовичевич Команды Днепр-1 Источники УПЛ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте