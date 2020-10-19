Украина

Наставник Днепра стал лучшим по итогам минувшего тура.

В рамках шестого тура чемпионата Украины Днепр-1 на своем поле обыграл Десну со счетом 2:0.

По итогам тура лучшим тренером стал как раз представитель Днепра-1 Игор Йовичевич. Он получил 4,6 балла из 5 возможных от Всеукраинского объединения тренеров по футболу. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Эта победа стала первой для Йовичевича с новой командой.

Отметим, лучшим игроком шестого тура УПЛ стал полузащитник Шахтера Виктор Коваленко.