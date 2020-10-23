Украина

Украинская команда сумела справиться с главным конкурентом в группе.

Женская сборная Украины по футболу одержала минимальную победу над национальной командой Ирландии в отборочном матче на Евро-2022. Поединок состоялся в Киеве на стадионе Оболонь-Арена.

Единственный гол в поединке забила ирландка О’Горман в собственные ворота, которая пыталась перехватить передачу украинок, но срезала мяч и обеспечила соперницам преимущество в счете.

Впрочем, гости могли сравнять счет уже через несколько минут после этого — на 33-й минуте поединка после ошибки Шматко арбитр назначил пенальти в ворота "желто-синих", но Маккейб угодила в перекладину. Во втором тайме команды еще создали несколько моментов, однако никто так и не сумел забить.

Таким образом, команда Наталии Зинченко добыла важную победу над главным конкурентом в группе и поднялась на третью строчку.

Для сохранения шансов на выход в финальную часть Евро-2022 Украине необходимо обязательно выиграть в двух оставшихся матчах, ближайший из которых состоится 27 октября против Греции на выезде.

Украина - Ирландия — 1:0

Гол: О’Горман (25, автогол).

Украина: Санина, Панцулая (А. Воронина, 46, Петрик, 70), Шматко, Кравец, Филенко, Калинина (Кунина, 46), Бойченко (Малахова, 90+1), Козлова (Г. Воронина, 90+4), Андрущак, Апанащенко (к), Химич.

Ирландия: Броснан, Скотт (Моллой, 86), Коннолли, Квинн, Колдуэлл, О’Салливан (к), Маккейб (к), Джарретт (Барретт, 86), О’Горман, Пейн, Литлджон.

Предупреждения: Шматко (15), А. Воронина (67) — Колдуелл (41), Маккейб (66).

На 33-й минуте Маккейб не реализовала пенальи (перекладина).