Украина

Подопечные Натальи Зинченко повторно отправили в ворота соперниц четыре мяча, и теперь с замиранием сердца ждут матча прямых конкуренток.

Женская сборная Украины продолжает свое выступление в квалификационном раунде к чемпионату Европы-2021, который был перенесен на июль 2022-го года из-за угрозы коронавируса COVID-19. Наша национальная команда попала в отборочную группу I, где кроме нее принимают участие также и представительницы Германии, Ирландии, Греции и Черногории.

Начало данного цикла у украинок получилось крайне неудачным из-за тяжелого календаря. Уже в первых двух турах подопечным Натальи Зинченко предстояло встретиться с явным фаворитом квинтета — немками, которые в итоге обеспечили нашей команде проблемы с балансом забитых и пропущенных мячей двумя собственными победами по 8:0. Следующий матч — против Ирландии на выезде — для нашей сборной был одним из определяющих. Однако и тут победа миновала коллектив Зинченко стороной (2:3).

Отборочный этап можно было бы считать проваленным, если бы на его экваторе сборная Украины не взяла бы себя в руки, и не выдала отличную серию из трех побед кряду, взяв реванш у тех же Ирландок во время недавнего киевского матча (1:0). Однако ситуацию в турнирной таблице это лишь слегка приукрасило. Наша сборная выходила на предпоследний для себя матч в отборе с четким осознанием того, что выездную победу над гречанками надо было добывать любой ценой. Благо, опыт первого матча в родной стране этому способствовал (4:0).

На поле стадиона Апостолос Николаидис украинки показали феноменально сдержанный, но при этом максимально доминирующий над соперником стиль игры. Соперницы были повержены за счет прагматично исполненных фланговых подач и стандартных положений в обоих таймах. Фактически, игра началась с высокой подачи Филенко с правого фланга, на которую сумела красивым ударом головой в ближний угол в падении откликнуться Панцулая. Затем, Украина опустилась к центру поля для выманивания оппоненток подальше от штрафной, но хозяева показали пассивность в атакующих действиях.

В итоге, первый тайм завершался опасным штрафным ударом у чужих владений. Шматко могла бы оформить блестящий гол подкрученным ударом в правый верхний угол, однако вратарь Греции Папаконстантину чудом сумела перевести мяч в перекладину. К счастью, неподалеку для добивания была Кравец, которая забила свой первый гол перед перерывом, после чего начала второй тайм с уверенного завершения подачи углового с правого фланга ударом головой. Команда Зинченко в атаке демонстрировала абсолютно раскованный футбол, однако оформить очередное взятие ворот сумела лишь под финальный свисток — Кунина опередила защитницу соперников при подаче с левого фланга от Шматко. Победа была добыта в эффектном стиле, после чего можно было с чувством выполненного долга смотреть на ситуацию в турнирной таблице.

А там у нашей сборной все по-прежнему не гладко. Украина набрала 12 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 14:20. Соперницы из Ирландии, тем временем, добились показателей по разнице голов 10:7, но имеют на один набранный балл больше. Свой последний матч в отборе Ирландия будет проводить дома против Германии, которая сыграла на одну игру меньше всех остальных, но уже досрочно отобралась на будущий международный форум с 38 безответными голами в ворота соперниц. В том числе, тремя для Ирландии в рамках матча первого круга.

Украина свой последний матч будет играть с явным аутсайдером группы — Черногорией, у которой 7 поражений в семи матчах и лишь один забитый гол на счету — в домашних условиях, однако смотреть будет в сторону игры прямых конкуренток. Оба противостояния запланированы на 1 декабря.

Греция — Украина 0:4

Голы: Панцулая, 5, Кравец, 29, 55, Кунина, 82

Греция: Папаконстантину – Патерна, Гацу, Сидира (Нефру, 75), Митку – Страдзали, Какабуки (Морайту, 64) – Спиридониду, Зерва (Пициу, 64), Хамалиду (Сарри, 75) – Марку (Пулиу, 33).

Украина: Санина – Козлова (Христюк, 80), Калинина (Малахова, 46), Филенко (Анастасия Воронина, 80), Петрик (Подольская, 74) – Люб. Шматко, Панцулая, Кунина – Кравец, Химич, Андрущак (Анна Воронина, 62).

Предупреждения: Гацу, Митку, Страдзали.