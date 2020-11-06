Украина

Динамо примет Шахтер в рамках 9-го тура УПЛ. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

В Киеве на НСК Олимпийский состоится Классическое украинское противостояние. Киевское Динамо примет донецкий Шахтер.

Матч пройдет в рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги. На данный момент гандикап между командами составляет 4 очка в пользу "бело-синих".

Первый матч сезона между двумя общепризнанными грандами украинского футбола в этом сезоне проходил в рамках борьбы за Суперкубок Украины на поле все того же НСК Олимпийский (август, 2020) и завершился победой киевлян 3:1. Голами тогда отметились Жерсон Родригес, Карлос Де Пена и Фран Соль (все — Динамо), а также Жуниор Мораес (Шахтер).

Где смотреть матч Шахтер — Динамо в прямом эфире? Трансляцию поединка будет вести телеканал 2+2. Начало — 8 ноября, в воскресенье, в 17:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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