Украина

Киевское Динамо встретится с донецким Шахтером в матче украинской Премьер-лиги.

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве состоится поединок девятого тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером. Встреча состоится на НСК Олимпийский.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Букмекеры в предстоящем матче прогнозируют успех коллективу Луиша Каштру.

Так, в компании Parimatch, на победу Шахтера можно сделать ставку с коэффициентом 2,10.

В то же время подопечные Мирчи Луческу, если победят, то могут увеличить вашу ставку в 3,20 раз. Ничейный результат здесь оценили в 3,85.

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