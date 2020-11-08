Украина

Главный тренер киевлян дал комментарий после матча с Шахтером.

Динамо с разгромным счетом уступило Шахтеру в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины.

Мирча Луческу отметил, что никогда бы не играл такой важный матч в таких условиях, а также посетовал, что коронавирус вмешивается в борьбу за чемпионство.

"Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже, если бы представлял другую сторону.

Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID. Это все, что я хочу сказать", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер.