Главный тренер киевлян дал комментарий после матча с Шахтером.
Мирча Луческу, фото Динамо
08 ноября 2020, 20:05
Динамо с разгромным счетом уступило Шахтеру в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины.
Мирча Луческу отметил, что никогда бы не играл такой важный матч в таких условиях, а также посетовал, что коронавирус вмешивается в борьбу за чемпионство.
"Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже, если бы представлял другую сторону.
Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID. Это все, что я хочу сказать", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер.