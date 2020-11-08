Украина

Защитник Динамо дал комментарий после игры с Шахтером.

Динамо с разгромным счетом уступило Шахтеру в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины.

Илья Забарный поделился эмоциями от поединка и рассказал, что Луческу говорил после матча.

"Сложный матч. Почти весь второй тайм мы оборонялись. Все физически и морально устали. Это будет нам уроком.

Ощущались ли кадровые потери? Не было замен, чтобы вышли и усилили. Может, в игру сложно войти.

Что сказал Луческу после матча? Что fair play не был, у нас там что-то с федерацией, но это нас не касается. Должны выходить на поле и доказывать. Сегодня удача была не на нашей стороне. Сделаем выводы и будем работать дальше", — сказал Забарный в программе ПРОФУТБОЛ.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер.