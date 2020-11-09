Украина

Нападающий Динамо дал комментарий после игры с "горняками".

Динамо с разгромным счетом уступило Шахтеру в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины.

Беньямин Вербич поделился впечатлениями о матче и мнением о судействе от Екатерины Монзуль.

"Что было в раздевалке, то останется между нами. Вы видели игру. Нам не везло, потом эта красная карточка. Шахтер забил первый мяч после нашей ошибки.

Мы, конечно, поддержали Нещерета. Такие ошибки случаются. Он еще молодой, отличный вратарь, что и показал в Барселоне. Да, сегодня сделал ошибку, ну и что? Идем дальше, мы все еще на первом месте. Странно, что Шахтер хотел играть с нами.

Удаление Сидорчука? Не знаю, что там случилось. Был ВАР. Если там красная, то надо было с его помощью посмотреть и желтые карточки Хочолавы и Марлоса.

У нас нормальная атмосфера. Мы на первом месте, здорово сыграли в Лиге чемпионов. Идем дальше. Сейчас перерыв на матчи сборных, а потом увидим", — сказал Вербич в программе ПРОФУТБОЛ.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер.