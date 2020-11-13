Украина

Украинская ассоциация футбола отрицает какие бы то ни было соглашения с Сергеем Ребровым.

Информация о том, что Украинская ассоциация футбола заключила предварительное соглашение с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной с июля 2021 года, не соответствует действительности — сообщил официальный Телеграм-канал УАФ.

УАФ напоминает, что у Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с ассоциацией, а вопросы отстранения или назначения главного тренера сборной Украины находятся в компетенции Исполкома УАФ.

При этом в официальном заявлении УАФ говорится, что, как это ни странно, некоторые украинские футбольные функционеры не рады успехам сборной под руководством Шевченко.

Ранее Ребров рассказал о том, как добился успеха с Ференцварошем и что мог вместо него возглавить Легию.