Украина

Команда Руслана Ротаня без проблем победила соперника.

Молодежная сборная Украины в рамках отбора к Евро-2021 уверенно разобралась со сверстниками из Мальты (1:4).

В первом тайме "сине-желтые" отправили в ворота хозяев два гола. Дубль на счету Кухаревича. Второй тайм начался с гола мальтийцев. Его автором стал Эльюни. Однако уже под конец матча наша команда перевела количество моментов в качество. Сначала забил Милованов, а в дополнительное время Шевцов.

Отметим, несмотря на эту победу подопечные Руслана Ротаня потеряли шансы на выход на Евро-2021.

Мальта U-21 — Украина U-21 1:4

Голы: Эльюни, 47 — Кухаревич, 3, 32, Милованов, 79, Шевцов, 90+2

Мальта: Аль-Туми – Грек, Камилльери, Пьюлис, Заммит Лонарделли (Эллул, 90) – Бусуттил (Шиклуна, 85), Аттард, Зерафа (Грима, 85), Фриггьери (Спитери, 85) – Бирман, Элуни (Заммит, 85).

Украина: Трубин – Дубинчак, Сирота, Бабогло, Якимец – Судаков (Кравчук, 72), Булеца (Ярмолюк, 86), Бражко – Вантух (Шевцов, 86), Кухаревич (Исаенко, 64), Назаренко (Милованов, 64).