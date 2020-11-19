Украина

"Россонери" намерены приобрести нападающего и оставить его в аренде в Динамо.

Милан намерен продолжить традицию приобретения нападающих Динамо: Владислава Супрягу «дьяволы» считают потенциальным продолжателем славного пути Андрея Шевченко — утверждает Todofichajes.

Первые переговоры между представителями Динамо и Милана уже состоялись. Киевляне согласны расстаться с нападающим национальной сборной Украины, ставшим чемпионом мира U-20 в прошлом году, за 15 миллионов евро.

В октябре Супряга и Динамо продлили контракт до лета 2025 года.

Возможен вариант, при котором Милан приобретет Владислава и на год оставит его в Динамо в аренде.