Украина

Румынский наставник киевского Динамо в очередной раз высказался по поводу его инфицированных подопечных.

Главный тренер киевского Динамо проводит паузу на матчи национальных сборных у себя на родине, где уже успел дать интервью местному ресурсу sport.ro, в котором поделился эмоциями от недавних противостояний с Шахтером (0:3) и каталонской Барселоной (1:2), очередной встречей с Лионелем Месси, а также ситуацией с коронавирусом COVID-19 в клубе.

"Я совсем не расстроен прошлой игрой, я расстроен, что пандемия все изменила, я сказал, что COVID-19 выиграл, а мой клуб — проиграл по правилам fair-play. Обычно матч не должен проводиться, но у каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью. Несправедливо определять сильнейшего в такой ситуации", — повторил ранее озвученные тезисы, но уже румынским журналистам наставник киевлян.

"Я терял по 2-3 игрока ежедневно. Дошло до того, что у меня осталось всего 10 футболистов. Это наша вина, клуба, что мы не приняли наиболее эффективных мер. Я играл в крайне тяжелых условиях, я не знал, кого посадят на карантин после очередного теста", — посетовал Луческу.

Относительно ситуации с Лионелем Месси по завершению гостевого матча с Барселоной, когда тренер Динамо договорился получить футболку игрока, Мирча с ухмылкой заявил, что: "Интерпретации СМИ мне показались забавными, они даже не заслуживают ответа. Я играл против Месси 9 раз с Шахтером. Это нормально — разговаривать с ним после игры в такой ситуации".

Недоволен был Луческу и календарем поединков национальных команд: "Все команды сейчас находятся в очень тяжелых условиях, н будут играть товарищеские матчи. Я не вижу в них смысла. На данный момент — это неуместно. Игроки устали морально, а не только физически", — подытожил наставник.

Киевское Динамо вернется к поединкам в рамках украинской Премьер-лиги гостевым субботним матчем, 21 ноября, против Ингульца из Петрово.