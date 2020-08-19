Оба игрока вскоре должны вернуться в общую группу.
Назарий Русин, фото Динамо
19 августа 2020, 18:59
Назарий Русин и Роман Вантух сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт киевлян.
В пятницу обоим игрокам предстоит сдать контрольные тесты. В случае отрицательных результатов, динамовцы вернутся в общую группу.
Игроки, тренерский штаб и персонал Динамо сдали тесты коронавирус. Ни одного положительного результата не пришло.
Напомним, что Динамо не включило Гармаша, Кадири и Бенито в заявку на УПЛ.