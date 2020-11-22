Андрей Ханас дал комментарий после матча против Миная.
В рамках десятого тура УПЛ Минай в Ужгороде с минимальным преимуществом обыграл СК Днепр-1 (3:2). Андрей Ханас, выполнявший обязанности Игора Йовичевича, остался недоволен эмоциональной реакцией своих подопечных.
"Отдали много эмоций в обоих таймах, но те эмоции, которые были во втором тайме, надо было направить на футбольное поле, а не на судей, критику, болельщиков или другие отталкивающие факторы. Но главное, что счет на табло не в нашу пользу.
В первом тайме была хорошая игра: открыли счет и имели возможность забить второй гол. Если бы это произошло, соперник играл бы совсем по-другому, чего мы и ожидали.
Мы постоянно держали связь с главным тренером. Проводили видеоконференции, теорию, постоянно коммуницировали", — приводит слова Ханаса официальный сайт днепрян.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Минай — Днепр-1.