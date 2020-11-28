Украина

Football.ua представляет анонс матча 11-го тура чемпионата Украины.

В 11-м туре УПЛ превратившаяся в нынешнем сезоне в твердого середняка Александрия примет новичка и аутсайдера Премьер-лиги Рух.

Александрия — Рух

Суббота, 28 ноября, 14:00. Александрия, стадион Ника. Арбитр — Анатолий Абдула (Харьков). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Совсем недавно Александрия выступала в Лиге Европы, а в минувшем сезоне подопечным Владимира Шарана совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы вновь пробиться во второй по значимости клубный континентальный турнир.

Однако нынешний сезон команда начала из рук вон плохо, и лишь трехматчевая беспроигрышная серия позволила "горожанам" подняться в верхнюю часть турнирной таблицы, закрепившись на ее экваторе. С учетом победы Мариуполя в пятницу над Львовом, Александрия пребывает на седьмом месте.

Поскольку у нынешнего соперника подопечных Владимира Шарана дела идут совсем плохо, хозяева не без основания рассчитывают на три очка.

Однако Рух, занимающий последнее место и еще не испытавший радости побед в элитном украинском дивизионе, настроен дать бой более именитому и опытному сопернику.

Во всяком случае, несмотря на уровень соперника, львовяне настроены именно в Александрии одержать свою первую победу, вдохновленные трехматчевой беспроигрышной серией.

Справедливости ради стоит отметить, что в этих трех поединках соперники у Руха были, мягко говоря, не слишком грозные — Минай, Ингулец и Мариуполь. Но не стоит забывать и о том, что с чемпионом Украины Шахтером Рух сыграл точно так же, как и Александрия — 1:1.

В любом случае решительный настрой обоих соперников дает надежду на бескомпромиссную и интересную борьбу.

Интересные факты

– Соперники ни разу не встречались между собой ни в одном из официальных турниров.

– Беспроигрышная серия Александрии в УПЛ составляет 3 матча: 2 ничьи и 1 победа.

– Беспроигрышная домашняя серия Александрии в чемпионате составляет 4 матча: 3 победы и 1 ничья.

– Последние три матча в УПЛ Рух завершил вничью.

– Рух еще ни разу не побеждал в УПЛ.

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