Украина

Полузащитник Динамо Александр Андриевский прокомментировал победу над Ворсклой.

Александр Андриевский считает, что Динамо достойно выступило в матче 11-го тура чемпионата Украины против Ворсклы.

"Соперник нас не удивил, это крепкая команда со своим стилем, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Мы очень серьезно настраивались на поединок, потому и добыли положительный результат".

"В первом тайме мы полностью доминировали, а вторую половину Ворскла начала с прессинга, и нам стало сложнее. Но мы выдержали этот накал и довели дело до победного конца. Приятно было выйти в стартовом составе, но главное — результат".

Также Андриевский прокомментировал удаление Ильи Забарного: "Я не могу оценивать работу арбитров, но жаль, что удалили Забарного. Я подробно этот эпизод не видел, но было понятно, что Илья поскользнулся. Дело не в ошибке или шипах, просто в поле и погоде. Это случайность".

После победы над Ворсклой Динамо увеличило преимущество над Шахтером до шести очков, однако "горняки" начали свой матч против Днепр-1 позже.