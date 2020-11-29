Украина

Игрок выбился в список лучших бомбардиров лиги.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин прокомментировал победу "черно-белых" над Минаем в УПЛ (0:3).

"Сегодняшняя победа над Минаем и в Афинах – хороший результат для нас. Сегодня победили при непростой погоде и игре. Сначала, показалось, недостаточно хорошо вошли в игру. Волнение было возле наших ворот. На второй тайм вышли заведенными и добились положительного результата. Стараюсь выходить и выкладываться на сто процентов в каждой игре. Настраиваю себя на то, чтобы хорошо сыграть. Так и двигаюсь. Слушаю рекомендации тренерского штаба. Стараюсь расти".

Также Кочергин заявил, что две последние победы дали команде моральный толчок.

"Выигрывать – всегда хорошо. Какая бы игра ни была. Поэтому с хорошим настроением будем возвращаться в Запорожье. Был просто мужской вид спорта. Много эмоций. Борьба за результат. Мы только рады, когда так происходит", — сказал Кочергин в интервью официальному сайту Зари.

Стоит отметить, что Кочергин стал автором одного из голов Зари в поединке. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира (5 голов).

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