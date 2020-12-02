Украина

В заключительном поединке группового раунда квалификации Евро-2022 женская сборная Украины на своем поле одержала важнейшую победу над командой Черногории и пробилась в плей-офф.

Победы над Ирландией (1: 0) и Грецией (4: 0) позволили сине-желтым претендовать на второе место в группе.

Для продолжения борьбы за выход на Евро-2022 украинкам в последнем матче группового турнира надо было обыгрывать чорногорок и надеяться, что ирландки не одолеют немок. В случае ничьей в Киеве нас устраивала только поражение конкуренток.

Учитывая нашу победу и поражение ирландок в параллельной игре, наша команда поднялась на второе место в группе и продолжит борьбу в плей-офф отбора Евро-2022, матчи которого запланировано на апрель 2021 года.

Украина — Черногория 2:1

Голы: Басанская (5, с пенальти), Кунина (74) — Джокович (6).