Украина

Бывший игрок и тренер Динамо Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата Украины Динамо — Колос.

Легенда Динамо Леонид Буряк считает, что у киевлян не может быть иной цели, кроме победы.

"Поединок против Ференцвароша, который был битвой за результат, отобрал много сил, – цитирует экс-тренера Динамо и сборной Украины официальный сайт киевлян. – Но его стоит занести в актив команде, к тому же прошло достаточно времени, чтобы восстановиться".

"Колосу нечего терять в этом матче, а вот Динамо надо как следует настроиться на матч, не допустить ошибок и сохранить за собой первое место в турнирной таблице".

"В условиях пандемии сложно угадать, кто выйдет на поле. Но стоит отметить, что в составе Колоса есть игроки, которые в свое время играли в Динамо. Конечно, кому-то хочется доказать, что с ними зря расстались. Но все же не могут играть в Динамо! Очень хорошо, что они оказались востребованными в других командах и стараются принести им пользу".

"Если подводить предварительные итоги, то главное, что есть результат. Динамо и в свои лучшие годы не всегда безупречно играло, однако вся тактика и стратегия киевлян всегда направлены на то, чтобы побеждать. Поскольку команда попала в плей-офф Лиги Европы и находится на первом месте в чемпионате Украины, на то, что некоторые игры не удовлетворили футбольных гурманов, можно закрыть глаза".

Матч Динамо — Колос состоится в субботу, 12 декабря. Начало в 17:00.