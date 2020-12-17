Украина

Защитник рассказал о своем восстановлении после травмы.

Защитник Динамо Никита Бурда поведал, как проходит процесс его восстановления после травмы ахиллового сухожилия.

"Все зависит от того, как ведет себя нога. Если не болит, то более-менее нормальное самочувствие, если же болит, то настроение, естественно, не очень.

Травма не одна из самых неприятных, а одна из самых тяжелых. И я это прочувствовал на себе. Восстановление проходит тяжело, поскольку практически весь день у меня посвящен работе в зале, различные упражнения, процедура — а прогресс идет очень медленно, практически незаметно. Конечно, хотелось бы, чтобы все проходило быстрее, но, к сожалению, пока только так.

Врачи определенных сроков не ставят, поскольку разрыв ахиллова сухожилия бывает разным. Плюс каждый организм по-разному ведет себя во время реабилитации. Насколько я знаю, минимальный срок восстановления после подобных травм — шесть месяцев", — сказал Бурда официальному сайту Динамо.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис высказал свое мнение об игре нападающего команды Владислава Супряги.