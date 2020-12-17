Защитник рассказал о своем восстановлении после травмы.
Никита Бурда, фото Динамо
17 декабря 2020, 15:23
Защитник Динамо Никита Бурда поведал, как проходит процесс его восстановления после травмы ахиллового сухожилия.
"Все зависит от того, как ведет себя нога. Если не болит, то более-менее нормальное самочувствие, если же болит, то настроение, естественно, не очень.
Травма не одна из самых неприятных, а одна из самых тяжелых. И я это прочувствовал на себе. Восстановление проходит тяжело, поскольку практически весь день у меня посвящен работе в зале, различные упражнения, процедура — а прогресс идет очень медленно, практически незаметно. Конечно, хотелось бы, чтобы все проходило быстрее, но, к сожалению, пока только так.
Врачи определенных сроков не ставят, поскольку разрыв ахиллова сухожилия бывает разным. Плюс каждый организм по-разному ведет себя во время реабилитации. Насколько я знаю, минимальный срок восстановления после подобных травм — шесть месяцев", — сказал Бурда официальному сайту Динамо.
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