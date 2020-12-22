Украина

Президент Ингульца расставил все по местам в скандальной теме об отмене матча УПЛ с участием его клуба.

Президент Ингульца Александр Поворознюк в интервью пресс-службе клуба окончательно назвал виновного в срыве матча его команды против действующего чемпиона Украины в рамках тринадцатого тура украинской Премьер-лиги.

"Вы знаете, о том, что клуб признал свою вину, я узнал буквально два дня назад. И то — из интернета. Я сам хотел разобраться со всеми этими вопросами, почему так произошло. Я ни на чем не экономлю. И, если кто-то считает, что я хотел сэкономить 70 тыс. гривен в сутки на том, что не прошел матч, то поверьте, что в случае победы над Шахтером у нас были бы куда большие дивиденды. Денег своим игрокам я бы не пожалел", — заявил Поворознюк.

"Я никогда не обращал внимание на это, но сейчас, я читаю интервью… Оказывается, что директор наш, Евгений Мороз, ему задают вопрос: "В клубе понимают, кто виноват, что не был включен подогрев?", отвечает: "Конечно понимают. Сделали определенные выводы из данной ситуации".

А теперь, я задаю ему вопрос: "А кто тогда дал команду не включать подогрев?". Оказывается, что Евгений и дал эту команду. Не спрашивая у меня, не спрашивая никого, потому что его, видите ли, директор стадиона заверил, что "будет все нормально, мы все гарантируем", хотя мы прописывали в соглашении — "надо включать подогрев".

Поэтому, учитывая то, что я обещал футбольной общественности разобраться в данной ситуации, я теперь хочу публично заявить: "Женя, приезжай в гости, не сиди там, в Киеве, поднимай задницу, пиши заявление на увольнение и люди узнают, кто наказан за то, что не состоялся матч Ингулец — Шахтер, где футбольный клуб Ингулец имел все шансы забрать очки у чемпионов Украины.

Вы просто не видели настроя моих игроков, которые хотели доказать, что мы просто случайно проиграли с таким счетом Шахтеру в финале Кубка Украины", подытожил президент клуба из Петрово.

Напомним, что в недавнем интервью Александр Поворознюк также обсуждал расследование о возможном участии команды U-21 Ингульца в договорных матчах.