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Беларуская Высшая лига вспоминает точные удары украинского форварда в его последнем сезоне за брестский клуб.

Официальный Youtube-канал Высшей лиги Беларуси вспоминает результативные удары украинского форварда брестского Динамо Артема Милевского, контракт которого подойдет к своему завершению 31 декабря 2020 года.



Всего на счету Артема Милевского 20 голов и 32 результативные передачи в 104-х матчах за брестское Динамо, с которым он становился чемпионом Беларуси в сезоне 2018/2019, а также завоевывал Кубок Беларуси-2017/18 и Суперкубок Беларуси с 2018 по 2020-й года.

Сейчас 35-летний украинский нападающий находится в поисках следующего места работы. Среди кандидатов называется львовский Рух, что не совсем радостно встретили отдельные наши читатели, но сам игрок не против вновь поиграть и за киевское Динамо, если представится такая возможность.

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